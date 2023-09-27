Дорожная карта, которую власть Украины не может проигнорировать: политолог о списке "приоритетных реформ" от США

КИЕВ. 27 сентября. УНН. "Перечень приоритетных реформ" от США можно назвать ориентировочным планом действий, однако он не может быть проигнорирован украинской властью. Такое мнение высказал журналисту УНН политолог Владимир Воля. Если же реформы не будут внедрены в ближайшее время - Украину ждут определенные последствия, добавляет политолог Олеся Яхно.

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“План действий звучит так, что документ обязателен для исполнения, то есть безусловен в своей обязательности. На самом деле то, что было обнародовано, судя по объяснениям американских властей, — это такой перечень вопросов для дискуссий, то есть для обсуждения. Другими словами — это можно назвать ориентировочным планом действий, то есть без обязательной привязки во времени, хотя там примерно сроки все же указываются. Учитывая то, что этот документ был обнародован умышленно американскими властями (он — ред.) выглядит так, что эта дорожная карта не может быть проигнорирована украинскими властями независимо от того, что хочет или не хочет украинская власть”, — рассказал Воля.

Детали

По его словам, на самом деле такая привязка к реформам, пакетам предоставления помощи тем или иным образом уже существует на протяжении длительного времени.

“Мы видели, что до начала полномасштабной войны подобным образом согласовывались программы сотрудничества с МВФ и, собственно, в комментарии от Белого дома тоже упоминается, что в рамках реформ, которые в том числе согласовываются для выполнения тех маячков, которые нужны для получения помощи от МВФ”, — объяснил Воля.

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Однако он отметил, что в данном списке “приоритетных реформ” конечно контекст значительно шире.

“Речь идет о том, что реформы становятся необходимым моментом для того, чтобы Украина и в дальнейшем получала помощь. Это не значит, что Украину оставят без помощи США или другие западные государства, но мы видим, что просто у Украины сейчас ситуация, когда нет другого выхода, как рассчитывать на помощь западных союзников, поэтому в этой ситуации украинская власть просто не может отказаться от выполнения тех реформ, которые предложены американскими властями и, в принципе, поддерживаются другими государствами союзниками”, — сказал Воля.

Он отметил, что если вспомнить заявления представителей различных государств — Франции, Германии, Швеции, Европейской комиссии и других — то они заинтересованы во внедрении очерченных реформ.

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“... думаю, что тот список реформ, это не просто список реформ, а борьба с коррупцией. Эта борьба для украинской власти становится безальтернативным вариантом, потому что запад будет настаивать возможно без диктатуры, но довольно четко и однозначно на связанности дальнейших реформ именно с получением очередных траншей помощи”, — сказал Воля.

Политолог отметил, что сейчас Запад формирует планы долгосрочной поддержки Украины и ужесточает требования в отношении того, чтобы эта помощь расходовалась эффективно и не разворовывалась благодаря коррупции.

“Поэтому требования, относительно борьбы с коррупцией становятся уже безальтернативными для выполнения украинскими властями, и эту безальтернативность обеспечивает то обстоятельство, что Украина сейчас очень зависима от помощи и будет зависеть от нее еще больше”, — отметил Воля.

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Добавим

В то же время Олеся Яхно отмечает — если реформы не будут внедряться в ближайшее время, то это может повлиять на темп помощи Украине.

“Никто конечно не скажет: „Все, мы лишаем Украину помощи“, но это может влиять на темпы, на дополнительные мониторинги”, — сказала Яхно.

То есть, по ее словам, это может снизить темп и объем помощи.

“Также это может влиять на темпы нашего движения в ЕС и НАТО. Если мы ставим себе за цель членство в этих организациях, как один из элементов архитектуры безопасности и гарантий безопасности в послевоенный период, то должны выполнять эти реформы, потому что они на прямую являются в перечне движения к ЕС”, — сказала Яхно.