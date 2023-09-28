Задержание корабля с двумя тоннами кокаина в Ирландии: дипломаты проверяют информацию о причастности украинцев

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Посольство Украины обратилось в правоохранительные органы Ирландии относительно проверки информации о задержании трех украинцев по подозрению в незаконной перевозке более двух тонн кокаина на корабле, который задержали в Ирландии. Об этом сообщил журналисту УНН представитель МИД Олег Николенко.

Цитата

«Посольство Украины обратилось в правоохранительные органы Ирландии в контексте проверки этой информации», - сказал Николенко.

Контекст

Ирландское издание Raidió Teilifís Éireann сообщало, что в Ирландии задержали корабль, перевозивший более двух тонн кокаина. Среди подозреваемых в незаконной перевозке психотропов и трое граждан Украины.