Дело Князева живет и побеждает Закон в стенах Верховного Суда: на свободу может выйти убийца и агент ФСБ

КИЕВ. 2 октября. УНН. Коллеги печально известного судьи-взяточника, экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева продолжают его дело по пренебрежению законом. В решении коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда судьи Маринич, Король и Макаровец умудрились “легализовать” время экстрадиционного ареста в российском СИЗО бывшему нардепу Александру Шепелеву и еще и, согласно “закону Савченко”, умножить это время на 2, хотя не имели для этого законных оснований, пишет УНН.

Судьи пересмотрели приговор Дарницкого райсуда Киева, которым в 2020 году Александр Шепелев был приговорен к 7 годам лишения свободы за побег из-под стражи. Своим решением ВС постановил, что Шепелев уже отбыл это наказание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всех судей Верховного Суда заподозрили в коррупции: США требуют проверки всего состава суда

Объясняем, как это произошло.

Судьи ВС при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева, которую, кстати, начали рассматривать еще 30 марта текущего года — во времена председательства в ВС задержанного на взятке Всеволода Князева, засчитали время экстрадиционного ареста в российском СИЗО бывшему нардепу. Последний пытался легализоваться в россии как политический беженец и указывал местом жительства так называемую “донецкую народную республику”. Однако срок содержания лица под стражей на территории другого государства без экстрадиции не может быть учтен в срок отбывания наказания. А россия отказала Украине в экстрадиции Александра Шепелева. Но судьи факт отказа в экстрадиции, вероятно, решили проигнорировать. Таким образом, мы можем говорить, что они первый раз обошли закон.

После того, как судьи “легализовали” срок пребывания Шепелева под экстремистским арестом в российском СИЗО, они применили к этому сроку “закон Савченко” и умножили его на два. Но правила зачисления срока предварительного заключения устанавливают перечень видов предварительного заключения, к которому содержание Шепелева в СИЗО в рф не подпадает. Поэтому зачисление этого срока как “день за два” также невозможно.

Добавим, что впоследствии, после отказа в адрес Украины, Шепелева вообще освободили из-под стражи в рф решением прокурора г. Одинцово.

Фактически, коллеги Всеволода Князева Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец 6 июля 2023 года дважды пошли против здравого смысла и законов Украины, принимая решение по кассационной жалобе защиты Шепелева. Этим решением судьи “обошли” закон и постановили, что бывший нардеп, который во время пребывания под экстрадиционным арестом в россии даже сотрудничал с ФСБ, уже отбыл наказание за побег из-под стражи. Кроме того, ВС еще и отменил решение о конфискации имущества Шепелева в пользу государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд — нардеп

Добавим

По имеющимся сведениям, во время пребывания в российском СИЗО бывший украинский нардеп активно сотрудничал с фсб, участвовал в по меньшей мере одной спецоперации и предоставлял информацию о политической ситуации в Украине. В частности, и этому есть документальные подтверждения, Александр Шепелев в собственноручно написанном на адрес главы фсб рф обращении рассказал о добросовестном выполнении всех заданий кураторов, личном участии в операции этой структуры, посещении Лубянки, усердном сотрудничестве с представителями силовых структур страны-агрессора и желании таким путем легализоваться в россии.

В настоящее время Шепелев находится в украинском СИЗО из-за выдвинутых обвинений по другим делам — покушение на убийство, заказное убийство, экономические преступления, государственную измену. В одном из дел, а именно в деле о заказном убийстве банкира Кириченко, уже есть приговор — Оболонский суд приговорил Шепелева к 15 годам заключения. Но адвокаты подсудимого подали апелляцию и ходатайствуют о том, чтобы суд также применил практику “закона Савченко” и посчитал Шепелеву время, которое он уже провел в СИЗО с 2018 года и добавил срок заключения в рф и еще 10 месяцев в Венгрии. Таким образом адвокаты апеллируют к суду, что за убийство банкира Александр Шепелев свой срок также уже отбыл.

Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев в 2022 году получил 15 лет заключения по делу о заказе убийства банкира Сергея Кириченко. Решение принял Оболонский суд Киева.

Обвинение доказало в суде, что убийство Кириченко, совершенное в 2003 году в Донецке, было вызвано желанием устранить конкурента в банковской сфере — Кириченко возглавлял наблюдательный совет “АвтоКразБанка”, а Шепелев представлял конкурирующий банк “Донкредитинвест”.

Шепелев решил заказать убийство конкурента, которое должно было выглядеть как обычное бытовое преступление. За выполнение преступления Шепелев должен был заплатить 40 тысяч долларов, которые в итоге и заплатил — 15 тысяч аванса и еще 25 тысяч — после убийства.

Кириченко был убит 14 января 2003 года в подъезде собственного дома. С целью запутать правоохранителей и выдать убийство за произошедшее по бытовым мотивам — жертве было нанесено не менее 14 ударов ножом. Удары были нанесены по всему телу, проникающими колотыми ранами были повреждены сердце, аорта, легкие, кишечник.

Долгое время злоумышленникам удавалось избегать наказания. Но в 2012 году резонансное убийство было раскрыто. В том же году был задержан и в дальнейшем осужден один из соучастников преступления, который скрывался в Швеции. А в 2013 году задержаны и осуждены еще двое соучастников.

Следует добавить, что Шепелеву удавалось скрываться от украинского правосудия в период с 2013 по 2018 год. Шепелев сначала сбежал из Украины в Венгрию, откуда был выдан украинским правоохранителям, однако через некоторое время он сбежал из-под стражи в Украине в Россию где более года провел в СИЗО. Наконец Шепелев был задержан украинскими правоохранителями на территории Киевской области в феврале 2018 года. И с того времени находится под стражей.

В 2020 году Шепелев был осуждён на 7 лет за побег из-под стражи.

Он также является фигурантом дел о растрате средств “Родовид банка”, организации двух покушений на убийство банкира Дядечко, заказе убийства в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина. Уголовные дела по этим фактам продолжают слушаться в судах.

Шепелев дважды (в 2006 и 2007 годах) избирался народным депутатом по списку “Блока Юлии Тимошенко”.