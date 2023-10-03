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Уже есть предсерийное производство и образцы, которые используются на фронте: Федоров о боевом роботе "Лють"

Уже есть предсерийное производство и образцы, которые используются на фронте: Федоров о боевом роботе "Лють"

КИЕВ. 3 октября. УНН. Сейчас есть предсерийное производство боевого робота “Лють” и образцы, которые уже используются на фронте. Цена за одного робота - около 10 тысяч долларов. Об этом журналисту УНН сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Цитата

“Уже есть, можно сказать, предсерийное производство, уже есть образцы, которые используются на фронте, которые в экспериментальном формате. Далее зависит от потребностей Сил обороны. То есть там есть некоторые экспериментальные подразделения, которые используют роботизированные технологии и после успешного тестирования на поле боя они будут делать уже запрос на нужное количество, какая будет организационная структура применения и дальше уже будут вкладываться контракты органами, которые за это отвечают с производителями”, — рассказал Федоров.

Детали

На вопрос, в каких масштабах планируется производство украинского боевого робота “Лють”, Федоров ответил: “Я не могу сказать сколько точно...Вопрос в том, на каких участках фронта это можно использовать, есть много нюансов. Для этого мы специально создали несколько экспериментальных подразделений прямо в бригадах, которые воюют для того, чтобы тестировать и условно писать новую доктрину применения, чтобы прогнозировать закупки”.

Также Федоров рассказал, сколько стоит один робот “Лють”.

“Цена за один робот „Лють“ — около 10 тысяч долларов”, — отметил министр.

Дополнение

Ранее Федоров сообщал, что боевой робот украинского производства “Лють” успешно прошел полевые испытания. По словам министра, сейчас команда работает над усовершенствованием машины и готовится к масштабированию производства.

Источник: УНН
Теги: Украина, робот
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