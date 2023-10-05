Судьи ВС нарушили принцип применения "Закона Савченко": правозащитник о решении по делу о побеге экс-нардепа Шепелева

КИЕВ. 5 октября. УНН. “Закон Савченко”, который недавно применили в рамках рассмотрения кассации экс-нардепа Александра Шепелева судьи Верховного Суда, распространяется исключительно на тех, кто находился в местах предварительного заключения на территории Украины. Такое мнение относительно особенностей применения закона в эксклюзивном комментарии УНН высказал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

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“Закон Савченко распространяется исключительно на украинскую пенитенциарную систему и лиц, находившихся в системе исполнения наказаний. Соответственно, в сроки, когда этот закон был действителен, его применяют. В отношении лиц, находившихся на территории других государств в местах лишения свободы — это россия, Таиланд или США — этот закон не имеет применения”, — подчеркнул эксперт.

Говоря о решении судей Верховного Суда, которые при рассмотрении кассационной жалобы защиты экс-нардепа Александра Шепелева дважды допустили ошибки — в зачислении срока экстрадиционного ареста лицу, которое не было экстрадировано, и в использовании “Закона Савченко”, правозащитник отметил, что именно это дело он не изучал, но “здесь этот закон неапликабелен, поскольку есть определенное нарушение принципа его применения”.

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“И это, в принципе, требует пересмотра и обжалования. Но поскольку это решение ВС — только через пленум это можно сделать”, — отметил он.

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“Здесь какие-то другие факторы сыграли, которые заключались в том, чтобы найти все возможные ходы, чтобы уменьшить срок наказания. Почему это так — это другая история, это должно рассматриваться другими органами. Но, как по мне, такие решения вызывают тщательное внимание и должен быть анализ с объяснением, почему эта мотивация была учтена и взята ко вниманию. Потому что она не должна была быть учтена”, — резюмировал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

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Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец во время рассмотрения кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге дважды допустила ошибки, сначала в зачислении срока экстрадиционного ареста лицу, которого не было экстрадировано, а затем применив к этому экстрадиционному заключению так называемый “закон Савченко”, засчитав день за два — хотя это противоречит нормам действующего законодательства.

Кроме того, Александр Шепелев, который во время сокрытия от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел — убийства и их заказы, финансовые махинации, а также имеет еще один приговор — 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.