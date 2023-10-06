САП готовит ходатайство об отстранении мэра Сум Лысенко от должности

КИЕВ. 6 октября. УНН. Прокурор САП готовит ходатайство об отстранении Александра Лысенко от должности мэра Сум. Об этом журналисту УНН сообщила представитель САП Ольга Постолюк.

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"Прокурор САП готовит ходатайство об отстранении указанного лица от занимаемой должности", - сообщила Постолюк.

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За мэра Сум Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве, внесли залог в размере 3 млн грн.

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4 октября Высший антикоррупционный суд арестовал мэра Сум Александра Лысенко с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.

Прокурор настаивал на применении к Лысенко меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

Мэр Сум Александра Лысенко и директор Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.

Его сообщнику — директору Департамента инфраструктуры Сумской области также инкриминировано ч. 4 ст. 368 УК Украины.

2 октября мэр города и директор Департамента были разоблачены "на горячем" сразу после получения третьей части оговоренных средств - 1 430 000 гривен.