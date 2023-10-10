Андрей Пышный написал заявление на увольнение с должности главы НБУ

КИЕВ. 10 октября. УНН. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал заявление об увольнении с должности. Об этом УНН стало известно сразу из нескольких информированных источников.

Детали

Известно также, что официальная причина увольнения, указанная в заявлении, - состояние здоровья.

Примечательно, что по информации источников, заявление Пышный написал, находясь за границей, – в Марокко, куда он на днях отбыл с официальным визитом в составе официальной делегации Украины для участия в ежегодном собрании группы Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Собеседник агентства предполагает, что вопрос возвращения Пышного в Украину пока остается открытым.

Причины вероятного невозвращения собеседник обсуждать не стал, однако предположил, что не только недовольство финансового сектора работой регулятора после того, как его возглавил Пышный, могло побудить последнего уйти в отставку. И напомнил, что предыдущий глава НБУ Кирилл Шевченко тоже ушел с должности по состоянию здоровья, а уже через два дня стало известно об уголовном производстве, в рамках которого Шевченко и еще четырем лицам было объявлено о подозрениях в противозаконных действиях во время работы в государственном «Укргазбанке».

Сейчас Шевченко находится за пределами Украины.

Справочно

Верховная Рада по представлению Президента поддержала назначение Андрея Пышного главой НБУ 7 октября 2022 года.

В должности находится 1 год и 3 дня.

С марта 2014 года по ноябрь 2020 года Пышный был главой «Ощадбанка».

В 2012 году избирался народным депутатом. С 2007 по 2009 год был заместителем секретаря СНБО.