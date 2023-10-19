Эксперт о решении Верховного Суда по делу Шепелева: оно принималось для кого-то и под кого-то

КИЕВ. 19 октября. УНН. Решение судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Вячеслава Маринича, Владимира Короля и Аллы Макаровец по зачислению экс-нардепу Шепелеву в срок приговора экстрадиционного ареста в СИЗО рф без, собственно, экстрадиции в Украину, и применение к этому экстрадиционному заключению так называемого «закона Савченко», имеет коррупционную составляющую и принималось «для кого-то и под кого-то». Такое предположение в эксклюзивном комментарии УНН сделал руководитель экспертной группы «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко.

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«Это тот случай, как говорится, когда не докажешь, потому что со свечой не стоял. Но, зная о судебной системе в Украине, я могу заявить смелое предположение, что здесь есть какая-то коррупционная составляющая, что это решение принималось для кого-то и под кого-то», - считает эксперт.

По его мнению, решение судей «явно неправомерно».

«Все мои знакомые юристы примерно так это решение оценили. Если есть среда юристов, независимых от ВС, то эта среда и должна формировать общественное мнение», - отметил Бобыренко и добавил, что в Украине еще не существует института экспертов.

По его мнению, в западных странах, в частности, и судебная ветвь власти вынуждена прислушиваться к мнению профессиональной среды.

«Если бы большинство юристов были против какого-то нормативного акта или судебного заключения, например, в США или в ЕС, то это было бы поводом для изменения системы. Если среда, которая является профессиональной, не воспринимает и говорит: ребята, вы туфту сделали – то надо это учитывать», - подчеркнул Виктор Бобыренко.

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Но, по его словам, в Украине часто «делают для кого-то и под кого-то», и иногда - под нескольких людей или группу людей.

«Понятно, что такого быть не может. Над нами смеются в мире. Нужно давление среды. Надо, чтобы были экспертные обсуждения, чтобы власть это видела – то, что делает ВС», - считает руководитель экспертной группы «Бюро анализа политики».

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Он также отметил, что в Украине присутствует «европейская юридическая система, которая в процессе нашего вхождения в ЕС все же делает нам замечания, с которыми мы не можем не считаться, если мы хотим стать частью Европы». Также, уверен Бобыренко, «должно быть давление гражданского общества» - «если давление большое, то оно действующее».

Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге сначала засчитала срок экстрадиционного ареста в российском СИЗО лицу, которое не было в дальнейшем экстрадировано по запросу Украины, а в дополнение применила к этому экстрадиционному заключению так называемый «закон Савченко», засчитав день за два.

Сейчас Александр Шепелев, который во время укрытия от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел - убийства и их заказ, финансовые махинации, а также имеет еще один приговор - 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.