В Винницкой области политсила Гройсмана отбирает мандаты у местных депутатов, которые выступают против партийного диктата

КИЕВ. 31 октября. УНН. Партия экс-премьера “Украинская стратегия Гройсмана” (УСГ) без каких-либо объяснений пытается лишить мандатов нескольких своих депутатов в Тростянецкой объединенной территориальной громаде. Депутаты против партийного произвола и отстаивают в суде свое законное право представлять избирателей. Об этом корреспонденту УНН сообщил депутат Тростянецкого поселкового совета от УСГ Максим Щуренко.

Детали

По словам Щуренко, решение об отзыве “по народной инициативе” принималось на партийной конференции без какой-либо аргументации. Поэтому депутаты решили обжаловать его в суде.

“Мы судимся. У нас 26 октября, в четверг, состоялся суд. Не знаю, какой он по счету, какое судебное заседание. Уже начали рассматривать дело по существу. Более 2 часов мы доказывали свою правоту и больше всего меня удивило — судья хотел вникнуть в дело и вникнуть в дело по существу. То мы на его вопросы отвечали в полной мере, зато адвокат от партии „Украинская стратегия Гройсмана“ почему-то не знал ответа на большинство вопросов, которые ему задавались”, — пояснил депутат.

Максим Щуренко рассказывает, что сразу же после местных выборов 2020 года партия, фактически, забыла о существовании своих депутатов. Но в конце марта этого года им привезли какого-то куратора и сказали, что теперь этот человек будет определять, как фракция в поселковом совете должна голосовать по некоторым вопросам.

От этого куратора, как отмечает Щуренко, поступило указание воздержаться от голосования за финансовые отчеты поселкового совета. И большинство депутатов отказались его выполнять.

“Перед этим было пять сессий, где мы все единогласно голосовали за выделение средств на проведение каких-то ремонтных работ и так далее, а теперь перед нами отчитываются, что использовали средства, за которые же мы и голосовали, и мы будем удерживаться? А где логика? Ее нет. Соответственно было принято на заседании фракции решение, что мы не будем удерживаться, и я сказал депутатам, что не буду никого заставлять — это ваше исключительное видение. И поэтому семь депутатов, если я правильно помню, голосовали, чтобы поддерживать отчет, один депутат принципиально не явился, потому что он испугался, и один воздержался, так как рекомендовала партия. У нас диктатуры нет, и я никого не могу заставить. Потому что мы — депутаты, за нас голосовали люди и каждый отстаивает интересы своих людей”, — сказал он.

Именно после того, как депутаты проявили свою принципиальность, и был запущен процесс их отзыва.

По словам Щуренко, подобный партийный беспредел происходит и в других населенных пунктах Винницкой области: в Тульчине, Гайсине, Бершади.

При этом, депутат отмечает, что большинство членов партии не поддерживают беззаконие руководства “Украинской стратегии Гройсмана”. Но, в то же время, боятся об этом открыто говорить.

“Я видел, как проходила конференция, — все, как овцы... Руки поднимают, а головы поопускали. Им потом даже стыдно в глаза смотреть. Некоторые, после того как состоялась конференция, звонили и говорили: “Мы не могли иначе поступить, потому что завтра будем на вашем месте. И все. Нам пришлось так голосовать”, — добавил Максим Щуренко.