Новости: Экономика
Пятница, 19 октября 2018, 05:30 • Самуил Проскуряков • 4710
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/доллар
КИЕВ. 19 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 октября установлены на таком уровне:
28.036647 грн за доллар;
32.256162 грн за евро;
0.426580 грн за российский рубль;
36.720242 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 октября курс всех валют вырос.
Источник: УНН