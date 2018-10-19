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Новости: Экономика
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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/доллар

КИЕВ. 19 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 октября установлены на таком уровне:

28.036647 грн за доллар;

32.256162 грн за евро;

0.426580 грн за российский рубль;

36.720242 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 18 октября курс всех валют вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс доллара, курс рубля, курс гривны
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