Сноуден заявил, что не чувствует себя в безопасности в России

КИЕВ. 19 октября. УНН. Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что не чувствует себя в безопасности в РФ. Он также заверил, что никак не связан с российскими властями и не работает на Москву, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

Он рассказал, что руководит одним из американских фондов по защите свободы СМИ и работает над созданием новых инструментов по защите журналистов, в том числе “защита источников информации от внешнего вмешательства”. Название фонда он не уточнил.

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“Что касается моего будущего в России, я не могу сказать, что я в безопасности. Но разве это имеет значение? Если бы я хотел жить в безопасности, я бы сидел на Гавайях, зарабатывал много денег и вел слежку за всеми подряд”, — сказал Сноуден во время видеомоста из России, организованного в Университете менеджмента Инсбрука.

“Реальность в том, что у меня нет никаких связей с российским правительством. Я критиковал их, и президента, и ход выборов, и продолжу это делать, — рассказал бывший сотрудник ЦРУ и АНБ. — Мое внимание нацелено не на Россию, потому что Россия — это не моя родина, я здесь живу в эмиграции. США всегда будут моей родиной, и нам надо лучше заботиться о своем обществе в первую очередь”.

Как ранее информировал УНН, в 2013 году американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден раскрыл журналистам The Washington Post и The Guardian информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. Согласно его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

Система слежения позволяет сводить данные о телефонных звонках в единую схему информации из открытых, коммерческих и других источников, а также информацию страховых идентификаторов, банковских кодов, профилей в Facebook, пассажирских списков на транспорте, списков избирательных участков и тому подобное. Таким образом формируются метаданные лица. С начала предполагалось, что система будут использовать в отношении граждан иностранных государств. Однако под программу сбора информации попадали и рядовые американцы.