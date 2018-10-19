Российские пилоты Л-39 после катапультирования упали в Азовское море

КИЕВ. 19 октября. УНН. Учебный самолет Л-39 Минобороны РФ упал в воду около Должанской косы в Азовском море, пилоты после катапультирования так же упали на воду, в настоящее время идут поисковые работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Самолет упал в воду. Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли. Летчики тоже в воду упали”, — сказал источник, добавив, что предположительное место падения находится в Азовском море в районе Должанской косы.

Как уточнил другой источник, самолет упал в 1,5 км от берега. По его данным, оба летчика успели катапультироваться. Самолет принадлежит военному учебному центру.

Позднее источник в экстренных службах региона заявил, что поиски летчиков ведутся на воде и на суше. “На данный момент ищем двух человек. Поиски ведут в море и на суше. Знаем, что самолет в воде, и живы они или нет, пока не понятно.”, — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что сейчас поиск самолета ведется с катеров, водолазов пока не привлекают.

Как сообщал УНН, 18 сентября российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии.