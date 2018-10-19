ООС: боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня

КИЕВ. 19 октября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом боевики дважды применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом боевики дважды применяли вооружение, запрещенное минского договоренностями.

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельске, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский. В опорный пункт наших войск вблизи Новомихайловка противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм. Позиции Объединенных сил в районе Чермалык оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Лебединском по нашим защитникам велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами”, — пресс-центр ООС.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

По данным разведки, в течение суток двух боевиков уничтожены и четверо ранены.