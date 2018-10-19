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Ультраправый кандидат в президенты Бразилии продолжает лидировать в избирательной гонке

Ультраправый кандидат в президенты Бразилии продолжает лидировать в избирательной гонке

КИЕВ. 19 октября. УНН. Кандидат на пост президента Бразилии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару, который лидировал по итогам первого тура президентских выборов, сохраняет наибольшие шансы на победу в избирательной гонке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распространенные в четверг данные опроса социологического центра Datafolha.

Согласно исследованию, в рейтинге симпатий бразильских избирателей Болсонару значительно опережает своего соперника - представителя левой Партии трудящихся Фернанду Аддада, который заменил в качестве кандидата на пост президента осужденного за коррупцию экс-главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву. Во втором туре выборов за ультраправого депутата намерены проголосовать 59% избирателей. Представитель левых сил может рассчитывать на поддержку 41% сограждан.

Исследование проводилось 17-18 октября, его погрешность составляет 2%. В опросе приняли участие 9137 человек.

Как ранее информировал УНН, 7 октября в Бразилии прошли президентские и парламентские выборы. Согласно официальным данным, среди кандидатов на высший пост наибольшее количество голосов набрали Болсонару (46,03%) и представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад (29,28%). Поскольку ни один из этих кандидатов не смог преодолеть 50%-ную отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.

По данным опроса бразильского института изучения общественного мнения и статистики, распространенным в минувший понедельник, Болсонару выиграет второй тур выборов президента Бразилии. Согласно исследованию, за депутата намерены проголосовать 59% избирателей. Его соперник Аддад может рассчитывать на поддержку 41% граждан.

Источник: УНН
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