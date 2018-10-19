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В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня в Верховной Раде ожидается традиционный час вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

В частности, парламент начнет свою работу с вопросов к украинским министрам.

Кроме того, в повестке дня есть проект закона №4186 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи, и проект постановления о внесении изменений в постановление №5576 Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла проект Бюджета-2019 в первом чтении.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, повестка дня
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