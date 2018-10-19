Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 19 октября 2018 12:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Кубив рассказал о ходе переговоров с Лондоном по торговым отношениям после Brexit
Кубив рассказал о ходе переговоров с Лондоном по торговым отношениям после Brexit
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
5460
Версия для печати

На выходных в Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность

На выходных в Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Украине до начала следующей недели сохранится самый высокий уровень пожарной опасности - угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 19-21 октября на большей части территории Украины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, 19 октября в Киеве и в большинстве районов Киевской области также ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, август побил мировой температурный рекорд.

Источник: УНН
Теги: погода, пожары, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.