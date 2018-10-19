На выходных в Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Украине до начала следующей недели сохранится самый высокий уровень пожарной опасности - угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 19-21 октября на большей части территории Украины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, 19 октября в Киеве и в большинстве районов Киевской области также ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, август побил мировой температурный рекорд.