Непогода в Тунисе: есть первые жертвы

КИЕВ. 19 октября. УНН. Министерство внутренних дел Туниса в четверг в своем заявлении сообщило, что 17 октября ночью в большинстве районов страны прошли сильные проливные дожди. Пять человек погибли и двое пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В заявлении говорится, что ливни размыли множество участков дорог в различных районах страны и привели к серьезным заторам. Направлявшиеся в Международной аэропорт Туниса самолеты были вынуждены приземляться в других городах.



Кроме того, 18 октября были прекращены занятия в младших и средних школах.

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед 17 октября дал распоряжение чиновникам правительственных органов немедленно приступить к оказанию помощи в эвакуации пострадавших от стихийного бедствия.



Напомним, количество погибших в результате наводнения на юге Франции возросло до 13 человек.



Как сообщал УНН, в Северной Корее в результате сильных дождей, которые привели к наводнениям погибло 76 человек.

