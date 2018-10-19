ЧП под Ичней: 11 пострадавших семей могут получить новое жилье

КИЕВ. 19 октября. УНН. Вследствие чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале Минобороны возле Ични Черниговской области больше всего пострадало жилье 11 семей. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в Facebook, передает УНН.

"Правительство выделило 100 млн грн из резервного фонда Кабмина на преодоление последствий чрезвычайной ситуации. Эти средства могут быть использованы для приобретения жилья (11 наиболее пострадавших семей) и для возмещения ремонтных работ другим пострадавшим. Черниговская ОГА в кратчайшие сроки должна собрать весь пакет документов, чтобы начать использование этих средств", – написал вице-премьер.

Добавим, что в Ичнянском районе отремонтировано уже 46 зданий в 12 селах, пострадавших в результате взрывов на арсенале, сообщила пресс-служба Черниговской облгосадминистрации.

"В Августовке – 20, Вороновке – 8, Иржавце, Тишковка, Монастырище, Дзюбовке – по 3, Хаенки, Гужовке, Городне, Буромке, Грабове, Ольшане – по 1", – уточнили в ОГА.

В общем уже обследовали 91% объектов. В двух медицинских учреждениях в городе Ичня и поселке Парафиевка, а также Крупичпольском территориальном центре социального обслуживания пока остаются 73 эвакуированых местных жителей, из которых 11 детей.

Системы жизнеобеспечения – стационарная телефонная связь, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение – Ичнянского района работают в штатном режиме.

Напомним, количество поврежденных домов, квартир и других зданий в населенных пунктах вокруг 6-го арсенала увеличилась до 222, еще четыре разрушены.

А 25 детей из пострадавшей территории, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, отправили в санаторий.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Из района ЧП эвакуировали более 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.