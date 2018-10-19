НБУ утвердил механизм резервирования сделок с валютными форвардами и фьючерсами

КИЕВ. 19 октября. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) разработал и утвердил для банков механизм по формированию резервов по валютным форвардным и фьючерсным сделкам для обеспечения финансовой стабильности. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.

"Национальный банк Украины разработал и утвердил для банков механизм по формированию резервов по валютным форвардным и фьючерсным сделкам, который может быть задействован в случае необходимости для обеспечения финансовой стабильности. Этот инструмент предотвращает возникновение системных рисков, связанных с заключением контрактов, переменной величиной которых является валютный курс или цена банковского металла к валютному курсу", - отметили в Нацбанке.

В НБУ также уточнили, что решение о применении такого механизма принимает правление Национального банка. До появления соответствующего отдельного решения правления указанные требования к резервированию по форвардным и фьючерсным контрактам применяться не будут.

При использовании механизма резервирование будет осуществляться по всем видам операций по форвардным и фьючерсным контрактам с поставкой или без поставки базового актива, переменной величиной которых является валютный курс или цена банковского металла к валютному курсу.

В таком случае резервы будут формироваться в национальной валюте, а обязательства по их формированию будут возникать со дня, следующего с даты заключения сделки. Они будут действовать до дня окончательного осуществления расчетов по сделке или ее расторжения включительно. Ставка резервирования будет неизменной на весь период действия контракта. Резервированию подлежат только те контракты, которые были заключены после официального введения требования отдельным решением правления.

Также в ведомстве отметили, что эти нововведения вступают в силу с 19 октября 2018 года.

Напомним, по данным НБУ, общие потери экономики от банковского кризиса 2014-2017 годов в целом составляют 38% ВВП.