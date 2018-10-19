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В оккупированной Керчи началось прощание с погибшими в бойне в колледже

В оккупированной Керчи началось прощание с погибшими в бойне в колледже

КИЕВ. 19 октября. УНН. Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в керченском политехническом колледже, куда ворвался стрелок, устроивший взрыв, началась в Керчи в оккупированном Крыму, сегодня их похоронят на центральном кладбище. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Около 10 тыс. человек, как ожидается, посетят церемонию прощания. Отпевание погибших проходит у храма Иоанна Предтечи. В 12:00 на центральном кладбище состоится церемония захоронения.

17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе сам нападавший, пострадали около 50 человек. Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на статью "убийство".

Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.

Источник: УНН
Теги: убийство, Крым, прощание
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