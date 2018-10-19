Двор депутата сельсовета в Сумской забросали "коктейлями Молотова"

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Сумской области во двор депутата поселкового совета неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью, вызвав возгорание. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области, передает УНН.

"В дежурную часть Сумского райотдела полиции обратился депутат Степановского поселкового совета с сообщением о том, что неизвестный бросил ему во двор три бутылки с неизвестной смесью, которые, не долетев до дома, упали на землю и разбились. Пламя, которое вспыхнуло сразу же после этого, 56-летний хозяин погасил своими силами", - говорится в сообщении.



Как отметили в полиции, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 и ч.2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) Уголовного кодекса Украины.



Напомним, в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора ультраправой организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство.



