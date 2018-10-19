"Слава Украине" стало приветствием украинской команды на "Играх Непобежденных"

КИЕВ. 19 октября. УНН. "Слава Украине" стало официальным приветствием украинской команды на Invictus Games в Австралии. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Facebook, передает УНН.

“Гордое „Слава Украине!“, которое только недавно стало официальным приветствием украинских военных — среди других поздравлений стран-участников Invictus Games в Австралии”, — написал Президент.

Также П.Порошенко опубликовал фото с флагами стран-участниц соревнований вместе с приветствиями на их языке. Рядом с флагом Украины размещено приветствие “Слава Украине”.

Как сообщал УНН, организационный комитет “Игорь Непобежденных” в Украине объявил имена 15 финалистов, которые в октябре этого года представят Украину на Invictus Games в австралийском Сиднее.