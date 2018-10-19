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"Слава Украине" стало приветствием украинской команды на "Играх Непобежденных"

"Слава Украине" стало приветствием украинской команды на "Играх Непобежденных"

КИЕВ. 19 октября. УНН. "Слава Украине" стало официальным приветствием украинской команды на Invictus Games в Австралии. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Facebook, передает УНН.

“Гордое „Слава Украине!“, которое только недавно стало официальным приветствием украинских военных — среди других поздравлений стран-участников Invictus Games в Австралии”, — написал Президент.

Также П.Порошенко опубликовал фото с флагами стран-участниц соревнований вместе с приветствиями на их языке. Рядом с флагом Украины размещено приветствие “Слава Украине”.

Как сообщал УНН, организационный комитет “Игорь Непобежденных” в Украине объявил имена 15 финалистов, которые в октябре этого года представят Украину на Invictus Games в австралийском Сиднее.

Источник: УНН
Теги: Игры Непобежденных
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