Цены на газ для населения вырастут с 1 ноября на 23,5%

КИЕВ. 19 октября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб, передает УНН.

“Цены с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%, не 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь...”, — подчеркнул Премьер-министр Украины.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что с 1 ноября газ населению будут продавать по цене 8,55 тыс. грн за тысячу куб.м.

“Минэнергетики в соответствии с договоренностями, которые состоялись между правительством Украины и МВФ, подготовило проект постановления, которое определяет новую цену на газ для населения. Проект постановления возлагает специальные обязанности ... продавать с 1 ноября 2018 года поставщикам газа населению газ по цене 8550 гривен за тысячу кубов”, - сообщил И.Насалик.

Напомним, в украинском правительстве велись переговоры с МВФ относительно цены на газ. Ранее сообщалось, что речь идет о повышении до 25%. В то же время, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев предостерег, что не уверен, “насколько это корректно”. Также он заявлял, что украинское правительство на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета до 2020 года.

В пятницу 19 октября Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание правительства по вопросу цены на газ.