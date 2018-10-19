Украина способна обеспечить себя собственным газом до 2025 года - Центр Разумкова

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украина способна удовлетворить свои потребности в природном газе до 2025 года при благоприятных инвестиционных условиях и эффективном использовании голубого топлива. Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время презентации исследования "Роль и место украинской энергетики в мировых энергетических процессах" в Институте европейской политики в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на сообщение Центра Разумкова.

"Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова считает, что Украина способна к 2025 году удовлетворить спрос благодаря газe собственной добычи при условии создания благоприятных инвестиционных условий и роста эффективности использования газа", - заявил эксперт.

Напомним, ранее в украинском правительстве заявляли, что Украина планирует обеспечить себя газом собственной добычи к 2020 году.