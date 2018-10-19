В Кропивницком засудили женщину за отравление бездомных собак

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 октября. УНН. Суд в Кропивницком объявил приговор по делу обвиняемой в массовых убийствах бездомных собак, передает корреспондент УНН.

Женщине назначили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Таким образом, осужденная должна периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и оповещать его в случае изменения места жительства и работы.

Свою вину кропивничанка полностью признала и рассказала, что о способе борьбы с бездомными животными нашла в интернете: покупала лекарства и давала животным вместе с колбасой.

Как они умирали – не смотрела. Поступала так, поскольку боялась за свое здоровье, а также безопасность своих родных, ведь, по ее словам, на микрорайоне много агрессивных собак. Ранее собаки кусали ее мать и сына.

"Это же бездомные собаки, они никакой пользы не несут", – сказала женщина во время судебного заседания.

Напомним, в Кропивницком полицейские с помощью волонтеров и общественности установили личность женщины, которая может быть причастна к отравлению бездомных собак. Выяснилось, что она покупала лекарственный препарат, который использовала как яд, в одной из аптек. Затем добавляла его к пище и подкармливала ими животных.