В Киеве на выходных снова ограничат движение

КИЕВ. 19 октября. УНН. В течение 20 и 21 октября в столице будет перекрыто движение в Шевченковском и Святошинском районах. Об этом говорится на сайте КГГА, передает УНН.

“В столице 20 октября с 12:00 до 22:00 на улице Рейтарской устроят однодневный уличный фестиваль „РАЙОН#1Block Party“”, — говорится в тексте распоряжении КГГА.

Событие будет происходить на улице Рейтарской от дома № 5 (перекресток с улицей Золотоворотской) до дома № 21/13 (перекресток с ул. Стрелецкой).

В связи с этим на этом участке предусмотрен запрет движения всех видов транспорта 20 октября с 06:00 до 23:59.

Согласно распоряжению, монтаж конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятия, начнется в эту субботу в 09:00, а демонтаж должен завершиться в 23:00.

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Block Party — популярный в Берлине и Барселоне формат уличных фестивалей, во время которых предприниматели одного квартала перекрывают улицу и устраивают вечеринку. Первая такая вечеринка состоялась на Рейтарской 21 июля. На этот раз специальные места оборудуют не только для предпринимателей, и для жителей улицы, которые захотят присоединиться к акции. В частности, предусмотрены распродажи, фудкорты, мастер-классы, музыкальные выступления и тому подобное. В прошлом году часть собранных во время происшествия средств пошла на обустройство улицы.

Также в связи с устройством верхнего слоя покрытия будет закрыто движение транспорта на участке ул. Леся Курбаса от ул. Владимира Покотило до ул. Академика Королева в направлении центра города. Об этом сообщили в КК “Киевавтодор”.

Движение будет закрыто:

20 октября с 07:00 до 21:00;

21 октября с 07:00 до 18:00.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, станцию метро “Святошин” будут ремонтировать до конца года .