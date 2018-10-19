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Кабмин продлил действие ПСО для "Нафтогаза" до 1 ноября

Кабмин продлил действие ПСО для "Нафтогаза" до 1 ноября

КИЕВ. 19 октября. УНН. Кабинет министров Украины продолжил действие специальных обязательств для НАК "Нафтогаз Украины" о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго до 1 ноября. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства, передает УНН.

“Постановление касается изменений к 187 постановлению ... об утверждении положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа ... о продлении ее срока до 1 ноября 2018 года”, — сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб.

Напомним, в украинском правительстве велись переговоры с МВФ относительно цены на газ. Ранее сообщалось, что речь идет о повышении до 25%.

В пятницу 19 октября Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание правительства по вопросу цены на газ.

Источник: УНН
Теги: газ, Нафтогаз, цены
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