Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 октября 2018 00:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украину возвращается осень - синоптик
В Украину возвращается осень - синоптик
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Здоровье
Вернуться к списку RSS Архив
6540
Версия для печати

Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на настроение в эти выходные

Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на настроение в эти выходные

КИЕВ. 19 октября. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине эти выходные, 20-21 октября, ожидаются субкомфортные погодные условия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В эти выходные, 20-21 октября, в течение всего дня, люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - сообщили в пресс -службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о магнитных бурях в октябре

В Укргидрометцентре добавили, что такая же ситуация будет в понедельник и вторник, 22 и 23 октября соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптик рассказала, какой будет погода в октябре

Напомним,температура в Киеве побила исторический рекорд 1916 года.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Украина, здоровье
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.