В Одессе за кровавое ДТП приговорен к 8 годам тюрьмы водитель самосвала

КИЕВ. 18 октября. УНН. Водитель грузовика, который совершил смертельное ДТП в Одессе, приговорен к 8 годам заключения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.

“Прокуроры — обвинители доказали вину водителя в полном объеме в совершении смертельного ДТП в Малиновском районе г. Одесса, в связи с чем судом ему назначено наказание в виде 8 лет заключения и на 3 года лишения права управлять транспортными средствами”, — говорится в сообщении.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

В мае 2017 года обвиняемый, работая водителем на предприятии, двигался на автомобиле-самосвале DAF CF 85.340 в направлении Киевского шоссе. Вблизи заправочной станции на Тираспольском шоссе он своевременно не сбавил скорость, не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем Opel Vivaro. От удара легковушку отбросило на встречную часть дороги, в результате чего он ударился о другой автомобиль.

Из-за сильного столкновения водителя Оpel выбросило из салона на проезжую часть под другой автомобиль.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека и еще один человек получил тяжелые телесные повреждения.

Напомним, на виадуке в Днепре произошла смертельная ДТП. В результате столкновения легковушек, фуры и ГАЗели погиб водитель Toyota Camry.