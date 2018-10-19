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В Шостке обнаружили стихийную свалку ртутных ламп

В Шостке обнаружили стихийную свалку ртутных ламп

КИЕВ. 19 октября. УНН. Стихийная свалка ртутных ламп была обнаружена в центре Шостки возле мусорных баков, сообщили в городском отделении Нацполиции, передает УНН.

По данным правоохранителей, неизвестные оставили возле мусорного бака около 50 люминесцентных ламп.

"Лампы забрали представители ГСЧС. Утилизацией ламп будут заниматься уполномоченные на это организации", - добавили в полиции.

Напомним, ртутные (люминесцентные) лампы относятся к 1-му классу опасности и выбрасывать их вместе с другими отходами строго запрещено. Подобные токсичные предметы подлежат обязательной процедуре обезвреживания на площадках специальных предприятий-утилизаторов.

Также напомним, в начале года началась массовая проверка украинских лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами. Состоянием на сентябрь, 43 компании лишились лицензии из-за несоблюдения требований по переработке.

Источник: УНН
Теги: ртуть, Шостка
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