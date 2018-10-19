Во Львовской области на сельском кладбище нашли мертвого младенца

КИЕВ. 19 октября. УНН. На сельском кладбище во Львовской области местные жители нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.

"В Жолковское отделения полиции сегодня, 19 октября, поступило сообщение о том, что на кладбище, расположенном в одном из сел района, местные жители обнаружили тело новорожденного ребенка без признаков жизни. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинолог. Устанавливаются обстоятельства и время смерти девочки", – отметили в полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Киеве в контейнере для мусора нашли мертвого младенца.