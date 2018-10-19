Заместитель госсекретаря США обсудит с пограничниками реформирование пунктов пересечения границы

КИЕВ. 18 октября. УНН. Заместитель Государственного Секретаря США - руководитель Бюро госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдисон 20 октября встретится с руководителями ГПСУ. Об этом она сказала на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"С нетерпением жду встречи с руководителями Государственной пограничной службы Украины, которая состоится завтра, для того чтобы обсудить реформы в пограничной сфере, в частности по реформированию пунктов пересечения границы и отделов спецопераций", - сказала она.

Как сообщал УНН, помощник госсекретаря США по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Кирстен Мэдисон посетит Украину и Данию, где примет участие в мероприятиях и дискуссиях, посвященных борьбе с коррупцией.