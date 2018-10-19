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Украина должна была объявить траур по расстрелянным студентам в Крыму - Матиос

Украина должна была объявить траур по расстрелянным студентам в Крыму - Матиос

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украина должна была объявить траур по расстрелянным студентам в колледже оккупированной Керчи. Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

“Гибель студентов — это очень неприятное, трагическое событие и, на мой взгляд, украинский народ и власть должны были действовать нетрадиционно. Мы должны были объявить траур, потому что Крым первый, который был аннексирован. Который, наверное, дольше всего будет не в нашей территориальной целостности”, — отметил Матиос.

Как сообщал УНН, 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападающий, пострадали около 50 человек.

Уголовное дело, возбужденное в России по статье “теракт”, в тот же день было переквалифицировано на “убийство”.

Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.

Источник: УНН
Теги: Крым, стрельба
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