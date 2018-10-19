Херсонские депутаты отменили региональный статус русского языка

КИЕВ. 19 октября. УНН. Депутаты Херсонского городского совета проголосовали за отмену решения о предоставлении русскому языку статуса регионального, передает корреспондент УНН.

Так, во время сегодняшней сессии горсовета депутаты рассмотрели вопрос о прекращении действия решения горсовета от 21.08.12 "О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Херсон".

Свои голоса "за" отдали 33 депутата из 38. При этом, не голосовали пятеро избранников.

Напомним, в Николаевской области признали недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Кроме того, прокуратура Донецкой области направила в суд иск об отмене решения, которым устанавливался статус русского языка как регионального.