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В Госдепе дали оценку борьбе с коррупцией в Украине: впереди все еще много работы

В Госдепе дали оценку борьбе с коррупцией в Украине: впереди все еще много работы

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украине все еще остается много работы в сфере реформ, в частности - в сфере противодействия коррупции. Об этом сказала заместитель Государственного Секретаря США - руководитель Бюро госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдисон на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Все еще остается много работы, особенно в сфере противодействия коррупции. Частью усилий, внедрения реформ являются независимые антикоррупционные институты, которые являются важной частью этого процесса. Принятие законодательства о создании Высшего антикоррупционного суда было важным этапом", - сказала заместитель госсекретаря.

За ее словам, следующим шагом должно стать образование полноценного функционального, независимого и эффективного суда.

"Это будет очень важным для развития Украины. Мы ожидаем, что Украина немедленно создаст суд, как это было обещано правительством", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко рассказал о сроках завершения формирования антикоррупционного суда.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Госдеп
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