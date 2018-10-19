В полиции заявили, что вскоре выйдут на исполнителя покушения на координатора С14

КИЕВ. 19 октября. УНН. В ближайшее время полиция выйдет на исполнителя покушения на убийство координатора С14 Сергея Мазура. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время оперативного совещания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, для расследования этого преступления создана усиленная следственно-оперативная группа. В ее состав вошли опытные оперативники и следователи. Члены группы рассматривают две версии совершения преступления, основная из них - общественная деятельность сына потерпевшего мужчины.

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"На сегодняшний день могу сказать, что собрана достаточная доказательная база, которая позволяет мне утверждать, что злоумышленник будет установлен в ближайшее время", - подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Как сообщал УНН, от взрыва в доме активиста С14 Сергея Мазура пострадал его отец, "получил ранения ног и потерял много крови". Отметим, что Мазур является участником многих идеологических мероприятий организации "Сич".