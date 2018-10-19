"Черный ящик" Су-27 восстанавливают на одном из заводов Минобороны - Матиос

КИЕВ. 19 октября. УНН. На одном из заводов Министерства обороны Украины восстанавливают "черный ящик" самолета Су-27, потерпевшего крушение во время многонациональных учений "Чистое Небо - 2018" в Винницкой области. Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"Сейчас на одном из заводов Министерства обороны идет восстановление "черного ящика" и снятия с него имеющейся информации. Имеющаяся информация этого самописчика покажет все фигуры пилотажа, которые выполнялись буквально перед тем, как он исчез с радаров", - рассказал он.

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Напомним, 16 октября во время масштабных военных учений "Чистое небо - 2018" потерпел крушение истребитель Су-27 с двумя пилотами на борту. Оба члена экипажа не выжили. Погибли украинский военный летчик полковник Иван Петренко и американский подполковник пилот Сет Неринг.