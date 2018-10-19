Поезд въехал в толпу людей на религиозном празднике в Индии

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Индии поезд сбил насмерть более 50 человек, которые вышли на пути во время религиозного праздника. Об этом сообщает Indian Express, передает УНН.

Инцидент произошел в пригороде Амритсар, где происходило празднование индийского праздника Виджаядашами. Люди наблюдали за сожжением демона Равана близко к трассе. Толпа людей вышла на железнодорожные пути, и в них въехал местный скоростной поезд.

Сообщается о более 50 погибших и нескольких раненых.

Правительство пообещало компенсацию семьям погибших и бесплатное лечение пострадавших.

Как сообщал УНН, у столицы Марокко поезд сошел с рельсов.