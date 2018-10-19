Россия делает недостаточно для имплементации минских соглашений - Госдеп

КИЕВ. 19 октября. УНН. Россия делает недостаточно шагов в контексте имплементации минских договоренностей. Об этом сказала заместитель Государственного Секретаря США - руководитель Бюро госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдисон во время брифинга в Киеве в пятницу, передает корреспондент УНН.

“Мы — вместе с вами в этом конфликте, и мы надеемся, что этот конфликт, который забирает так много человеческих жизней и приносит так много страданий, закончится. Я также знакома с минскими договоренностям, и я знаю, что Россия не делает так много шагов для того, чтобы воплотить минские договоренности в жизнь, но есть все надежды, что этот конфликт будет завершен”, — сказала она.

Как сообщал УНН, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер накануне заявил, что Соединенным Штатам не удалось заставить российское руководство изменить свое отношение к урегулированию конфликта на Донбассе.