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Боевики совершили 10 обстрелов на Донбассе, ранен военный

Боевики совершили 10 обстрелов на Донбассе, ранен военный

КИЕВ. 19 октября. УНН. В течение сегодняшнего дня в результате обстрелов был ранен один украинский военнослужащий на Донбассе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

"В течение суток враг 10 раз нарушил режим прекращения огня, три из них - с применением вооружения запрещенного минскими договоренностями ... В результате обстрелов, на Донецком направлении, ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил", - отметили в пресс-центре.

По информации Объединенных сил, противник вел прицельный огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую активность врага зафиксировано вблизи Авдеевки, где для корректировки огня он использовал БПЛА.

"Pосийсько-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Авдеевка, Гнутово и Лебединский", - уточнили в штабе.

В штабе Обьднаних сил отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом боевики дважды применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы
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