Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 октября 2018 00:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украину возвращается осень - синоптик
В Украину возвращается осень - синоптик
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
5025
Версия для печати

Павелко: правоохранители дадут оценку "оффшорным" обвинениям в адрес ФФУ

Павелко: правоохранители дадут оценку "оффшорным" обвинениям в адрес ФФУ

Андрей Павелко

КИЕВ. 19 октября. УНН. Глава ФФУ Андрей Павелко прокомментировал обвинения в адрес ФФУ, озвученные сначала швейцарским журналистом Арно Бедой, а позже и некоторыми украинскими СМИ. По его словам, ФФУ не имеет отношения к оффшорной компании в Арабских Эмиратах, которая выступила стороной в сделке по закупке оборудования для украинского завода “ФФУ Продакшн”. Об этом Павелко рассказал сегодня, общаясь с журналистами, передает УНН.

Он пояснил, что арабская компания была предложена в качестве партнера по оформлению сделки со стороны немецкого завода “Политан” (производитель искусственного покрытия для футбольных полей).

“Документ, который я сегодня показываю, который я показывал всем журналистам, был предоставлен нам не задним числом, и не сегодня, а в 2016 году: о том что компания „Политан“ видит партнера в закупке оборудования ту компанию, которую они предоставляют. Речь о компании из Арабских Эмиратов.

В этом вопросе мы должны были соблюдать их требования, ... и навязывать транснациональной компании (Политан) другую компанию — мы не имеем возможности. Мы либо идём на их предложения и условия либо ищем других партнеров”, — пояснил Павелко.

Он также добавил, что ФФУ обратилась в правоохранительные органы, чтобы те дали оценку корректности информации, которая распространяется в виде “оффшорных” обвинений в адрес Федерации.

Павелко подчеркнул, что любые журналисты, которые хотят получить объективную информацию по этому вопросу, всегда имеют возможность обратиться в ФФУ.

“А те, которые не обращаются, — выдумывают сами”, — добавил функционер.

Как писал УНН, Генеральная прокуратура Швейцарии опровергла наличие дел против Федерации футбола Украины. Таким образом, швейцарские правоохранители прокомментировали заявления журналиста издания “L’Illustré” Арно Беды, который в свою очередь тоже обвинял в ФФУ в выводе средств на оффшоры в ОАЭ. 

Источник: УНН
Теги: Украина, ФФУ, правоохранительные органы, Андрей Павелко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.