Павелко рассказал о строительстве футбольной инфраструктуры

КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня новые футбольные поля строятся по всей стране. Мы занимаемся тем, чтобы они были качественными. Об этом президент ФФУ Андрей Павелко заявил, общаясь с журналистами, передает УНН.

По его словам, многие поля, которые строились раньше, сегодня пришли в негодность.

“Мы знаем нашу историю с закупкой (покрытия для полей — ред.) импортного производства. Если эти поля сейчас проинспектировать — они не функционируют, а некоторые могут травмировать детей. Поэтому мы — за качественные футбольные поля, и через года юные футболисты и эксперты смогут дать оценку этим полям.

Сегодня мы имеем сигналы, что в стране строится много полей, но не везде выдерживается качество. Завод "ФФУ Продакшн“ обеспечивает меньше 30% (строительства полей — ред.)

Но самое главное — завод работает, и строит поля высокого качества”, — сказал он.

Напомним, по данным Федерации футбола, к 2014 году в Украине было всего 768 футбольных полей и площадок с искусственным покрытием. В 2015-2018 годах уже построено около 900 объектов футбольной инфраструктуры, а на различных этапах проектирования и строительства на сегодня находится более 500 футбольных площадок.