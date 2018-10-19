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Экс-форвард "Карпат" пополнил ряды киевского "Арсенала"

Экс-форвард "Карпат" пополнил ряды киевского "Арсенала"

КИЕВ. 19 октября. УНН. Нападающий Леонид Акулинин, который с 2009 по 2015 годы находился в системе донецкого “Шахтера”, подписал контракт с ФК “Арсенал-Киев” до конца сезона 2018/19, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

“Вообще я приехал в команду с положительным и хорошим настроением, так как появилась еще одна возможность поработать с тренером Вячеславом Грозным. Задача — помочь клубу одерживать победы в каждом матче. К спаррингу с „Динамо“ я с киевским „Арсеналом“ даже не тренировался. Мне ещё предстоит наладить игровые связи с новыми партнерами по команде”, - сказал новичок.

Примечательно, что в Премьер-лиге Украины Акулинин выступал в сезоне 2017/18 за львовские “Карпаты”, сыграв 16 матчей и забив один гол. Также в его карьере после “Шахтера” были выступления за чешский “Богемианс” и литовский “Судува”.

Источник: УНН
Теги: спорт
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