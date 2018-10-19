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Во время визита Меркель в Украину обсудят следующие санкций против РФ - Тука

Во время визита Меркель в Украину обсудят следующие санкций против РФ - Тука

КИЕВ. 19 октября. УНН. Во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину поднимут вопрос следующих санкций в отношении РФ. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.

“Состоится вскоре визит (в Украине — ред. УНН) Ангелы Меркель во время которого будет обсуждение следующих санкций в отношении Российской Федерации”, — заявил Тука.

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Как ранее информировал УНН, 18 октября на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американская администрация планирует усиливать односторонние санкции в отношении России, связанные с конфликтом на Донбассе, каждые несколько месяцев.

Источник: УНН
Теги: санкции, Украина, Ангела Меркель
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