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Трамп не хочет отменять соглашение о продаже вооружения Саудовской Аравии на 110 млрд долларов

Трамп не хочет отменять соглашение о продаже вооружения Саудовской Аравии на 110 млрд долларов

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет отменять соглашение о продаже вооружения Саудовской Аравии на 110 млрд долларов США после объявления властей о гибели журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в консульстве в Стамбуле. Слова американского лидера в пятницу приводит пресс-пул Белого дома, передает УНН.

“У нас еще остались вопросы”, — заявил он, говоря о смерти Хашкаджи. Он также назвал заявление властей Саудовской Аравии “хорошим первым шагом”, при этом отметив, что “предпочитает”, чтобы ответ США на инцидент в консульство не
вылился в отмену оружейной сделки.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

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В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердили смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.

Источник: УНН
Теги: США, журналисты, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
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