"Десна" в большинстве не удержала ничью во встрече с "Шахтером"

КИЕВ. 20 октября. УНН. Поединком “Шахтер” — “Десна” возобновился чемпионат Украины по футболу после паузы отведенной на матчи национальных сборных, передает корреспондент УНН.

Супермомент потратили футболисты черниговского коллектива на 7 минуте. В скором выпаде Филиппов умудрился не замкнуть прострел партнера в полупустые ворота. Еще неплохой удар игрока “Десны” состоялся под завершение 30-минутки — выше ворот. А “горняки” не сумели создать по-настоящему острых моментов в первой части.

Один из главных моментов встречи произошел на 64 минуте, когда нападающий дончан Кайоде за толчок в спину оппоненту получил прямую красную. Несмотря на это характер вернулась “Шахтеру” на 88 минуте, именно тогда Майкон реализовал штрафной и принес команде три очка — 1:0.

Стоит отметить, что в рамках завтрашней программы 12-го тура УПЛ будут сыграны два поединка.