Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 октября 2018 09:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украину возвращается осень - синоптик
В Украину возвращается осень - синоптик
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
9255
Версия для печати

"Десна" в большинстве не удержала ничью во встрече с "Шахтером"

"Десна" в большинстве не удержала ничью во встрече с "Шахтером"

КИЕВ. 20 октября. УНН. Поединком “Шахтер” — “Десна” возобновился чемпионат Украины по футболу после паузы отведенной на матчи национальных сборных, передает корреспондент УНН.

Супермомент потратили футболисты черниговского коллектива на 7 минуте. В скором выпаде Филиппов умудрился не замкнуть прострел партнера в полупустые ворота. Еще неплохой удар игрока “Десны” состоялся под завершение 30-минутки — выше ворот. А “горняки” не сумели создать по-настоящему острых моментов в первой части.

Один из главных моментов встречи произошел на 64 минуте, когда нападающий дончан Кайоде за толчок в спину оппоненту получил прямую красную. Несмотря на это характер вернулась “Шахтеру” на 88 минуте, именно тогда Майкон реализовал штрафной и принес команде три очка — 1:0.

Стоит отметить, что в рамках завтрашней программы 12-го тура УПЛ будут сыграны два поединка.

Источник: УНН
Теги: спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.