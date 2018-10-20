Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 октября 2018 09:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украину возвращается осень - синоптик
В Украину возвращается осень - синоптик
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3480
Версия для печати

США отменили совместные с Южной Кореей авиационные учения Vigilant Ace

США отменили совместные с Южной Кореей авиационные учения Vigilant Ace

КИЕВ. 20 октября. УНН. США и Южная Корея приостановили подготовку к совместным авиационным учениям Vigilant Ace, которые должны пройти в декабре, передает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря американского Минобороны Даны Уайт, информирует УНН.

“Оба министра выразили готовность вносить коррективы в проведение учений, чтобы обеспечивать готовность наших сил. Они пообещали поддерживать тесную координацию и дать оценку проведению учений в будущем ”, - заявила госпожа Уайт по итогам переговоров министра обороны США Джеймса Мэттиса и министра национальной обороны Кореи Чона Ген Ду. Решение о проведении учений было принято на июньской встречи двух министров в Сингапуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр финансов Южной Кореи попросил МВФ помочь КНДР в проведении реформ — Yonhap

Как ранее информировал УНН, предыдущие обучения Vigilant Ace Вашингтон и Сеул провели в декабре прошлого года. В них было задействовано более 230 самолетов ВВС США и Южной Кореи. Северная Корея назвала маневры провокацией, которая “может в любой момент привести к ядерной войне”.

Источник: УНН
Теги: США, Южная Корея
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.