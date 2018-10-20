США отменили совместные с Южной Кореей авиационные учения Vigilant Ace

КИЕВ. 20 октября. УНН. США и Южная Корея приостановили подготовку к совместным авиационным учениям Vigilant Ace, которые должны пройти в декабре, передает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря американского Минобороны Даны Уайт, информирует УНН.

“Оба министра выразили готовность вносить коррективы в проведение учений, чтобы обеспечивать готовность наших сил. Они пообещали поддерживать тесную координацию и дать оценку проведению учений в будущем ”, - заявила госпожа Уайт по итогам переговоров министра обороны США Джеймса Мэттиса и министра национальной обороны Кореи Чона Ген Ду. Решение о проведении учений было принято на июньской встречи двух министров в Сингапуре.

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Как ранее информировал УНН, предыдущие обучения Vigilant Ace Вашингтон и Сеул провели в декабре прошлого года. В них было задействовано более 230 самолетов ВВС США и Южной Кореи. Северная Корея назвала маневры провокацией, которая “может в любой момент привести к ядерной войне”.