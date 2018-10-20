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На выходных в Украине снизится температура воздуха

На выходных в Украине снизится температура воздуха

КИЕВ. 20 октября. УНН. 20-21 октября в Украине ожидается снижение температуры воздуха до +9 +15 градусов. Только в субботу на юге и юго-востоке еще будет тепло, + 16 +20 градусов. Ночью в Украине 4-12 градусов тепла. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

20 октября предполагается сухая погода, 21 октября в западных и северных областях пройдут дожди. На остальной территории осадки маловероятны.

Ночью и утром местами туманы.

В Киеве 20 октября ожидается похолодание до +15 градусов, 21 октября до +11 +13 градусов. В субботу будет сухо, в воскресенье пройдет местами дождь.

Источник: УНН
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