На выходных в Украине снизится температура воздуха

КИЕВ. 20 октября. УНН. 20-21 октября в Украине ожидается снижение температуры воздуха до +9 +15 градусов. Только в субботу на юге и юго-востоке еще будет тепло, + 16 +20 градусов. Ночью в Украине 4-12 градусов тепла. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

20 октября предполагается сухая погода, 21 октября в западных и северных областях пройдут дожди. На остальной территории осадки маловероятны.

Ночью и утром местами туманы.

В Киеве 20 октября ожидается похолодание до +15 градусов, 21 октября до +11 +13 градусов. В субботу будет сухо, в воскресенье пройдет местами дождь.