ООС: боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня

КИЕВ. 20 октября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом боевики трижды применяли вооружение, запрещенное минского договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом сепаратисты трижды применяли вооружение, запрещенное минского договоренностями — три раза вели прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям наших войск в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово.

“Также противник продолжает применения гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединский”, — сообщает пресс-центр ООС.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.

По данным разведки, в течение 19 октября, четырех боевиков уничтожены и еще двое ранены.