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По Украине ожидается самый высокий уровень пожарной опасности

По Украине ожидается самый высокий уровень пожарной опасности

КИЕВ. 20 октября. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности будет преобладать на выходных, 20-21 октября, на большей части территории Украины - угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 20-21 октября на большей части территории Украины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, в Киевской области чрезвычайная (5 класса), а в Киеве высокая (4 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, август побил мировой температурный рекорд.

Источник: УНН
Теги: пожары, ГСЧС
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